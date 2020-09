Coronavirus: sono sei le nuove persone positive, tra cui un'altra paziente della Rsa di Torri in Sabina

RIETI - Coronavirus: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 6 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si tratta di una bambina di 4 anni, una donna di 32 anni residenti/domiciliati a Rieti cluster già noti e isolati. Una donna di 53 anni residente/domiciliata a Rieti di rientro dal Trentino. Un uomo di 61 anni residente/domiciliato a Fara in sabina di rientro dalla Romania. Una donna di 62 anni residente/domiciliata a Monte San Giovanni, cluster già noto e isolato. Una donna di 80 anni residente/domiciliata a Torri in sabina, cluster già noto e isolato.



415 i contatti in sorveglianza domiciliare, sintomatici 47.



21 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.



Nuovi guariti: 1 residente/domiciliata a Rieti.



Totale positivi in provincia di Rieti: 110



Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 71 tamponi nasofaringei di cui6di persone di rientro da zone a rischio.Si ricorda che è in vigore l’ordinanza del Ministero Della Salute che estende l’obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia con significativa circolazione del virus.

Ultimo aggiornamento: 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA