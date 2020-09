Coronavirus: quattro nuovi positivi nel Reatino

RIETI- All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 4 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si tratta di un uomo di 21 anni, residente/domiciliato a Rieti, nuovo cluster, un uomo di 24 anni residente/domiciliato a Rieti, nuovo cluster, un uomo di 28 anni residente/domiciliato a Rieti, di rientro dalla Sardegna e una donna di 86 anni residente/domiciliata ad Amatrice, cluster già noto e isolato.



191 i contatti in sorveglianza domiciliare, sintomatici 14.



15 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.



Si registrano 4 ulteriori guariti: si tratta di una donna di Poggio Mirteto, di un uomo di Casperia, di un uomo di Fara in sabina e di un uomo di Cittaducale.



Totale positivi in provincia di Rieti: 40



Prosegue incessante l’attività dei sanitari della Asl di Rieti in tutta la provincia di Rieti per testare, tracciare e trattare ogni singolo caso che si evidenzi sul territorio. Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 60 tamponi nasofaringei.

© RIPRODUZIONE RISERVATA