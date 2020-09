Coronavirus: tre nuovi positivi nel Reatino e due guariti

RIETI - Coronavirus: All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 3 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si tratta di un uomo di 25 anni residente/domiciliato nel comune di Poggio Nativo, un uomo di 63 anni e una donna di 59 anni residenti/domiciliati nel comune di Rieti.



152 i contatti in sorveglianza domiciliare, sintomatici 16.



11 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.



Si registrano ulteriori 2 guariti: si tratta di una donna di 48 anni di Cantalice e un ragazzo di 17 anni di Rieti.



Totale positivi in provincia di Rieti: 44



La Direzione aziendale ricorda che attraverso gli operatori del servizio di Igiene pubblica e del servizio di Assistenza proattiva infermieristica API aziendali, ogni giorno vengono eseguiti, su tutto il territorio della provincia di Rieti, i tamponi richiesti, come previsto dai protocolli regionali. Cosa che accade anche presso l’ospedale de’ Lellis di Rieti, dove ogni singolo degente, prima del ricovero e successivamente, in fase di dimissione, viene sottoposto a tampone, come stabilito dalle normative in vigore emanate dal Ministero della Salute e dall’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio.

