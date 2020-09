Coronavirus: nessun nuovo positivo, 160 in sorveglianza domiciliare e nessun sintomatico

RIETI - Coronavirus: All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi soggetti positivi al test Covid 19.



160 i contatti in sorveglianza domiciliare, sintomatici 0.



11 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.



Totale positivi in provincia di Rieti: 44



Nelle ultime 24 ore, presso il drive-in della Asl di Rieti, sono stati eseguiti 137 tamponi oro-nasofaringei di cui 42 di rientro da zone a rischio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA