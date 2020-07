Coronavirus: quarto giorno senza nuovi contagi nel Reatino

RIETI - Coronavirus: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi soggetti positivi al test Covid 19.



Totale positivi in provincia di Rieti: 1

55 i contatti in sorveglianza domiciliare, sintomatici 0.

2 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.



La Direzione Aziendale della Asl di Rieti ricorda che è necessario continuare ad indossare la mascherina, mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro, lavarsi spesso le mani e utilizzare il gel igienizzante.

Maggiori informazioni su www.asl.rieti.it sezione ‘Coronavirus fase 3’.

