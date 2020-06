© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Direzione Aziendale della Asl di Rieti, grazie alla collaborazione dell’Unità Tutela della Salute Materno Infantile della Asl di Rieti, comunica la riorganizzazione dei servizi di prevenzione della salute, sull’allattamento materno e sui percorsi per i neo-genitori e i neonati con una attività di sostegno e risposte adeguate alla normale preoccupazione e dubbi che possano insorgere in questa lunga fase dell’emergenza Covid 19.I servizi, che si svolgeranno nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento della pandemia, prevedono incontri di gruppo, in modalità telematica, sui temi della promozione della salute del neonato, della donna e della coppia genitoriale con il team degli specialisti coinvolti quali ostetriche, pediatri, psicologi, assistenti sociali, infermiere, assistenti sanitarie. In caso di necessità e/o su richiesta, possono essere previsti incontri con i singoli nuclei familiari, direttamente in presenza e previo appuntamento presso il Consultorio Familiare.Rinnovato l’impegno per la promozione e il sostegno dell’allattamento al seno materno quale meravigliosa potenzialità della donna che va oltre l’aspetto nutrizionale, rafforzando e consolidando la relazione madre-bambino. Il percorso verrà sostenuto dagli specialisti del Materno Infantile aziendale, sia in modalità telematica che in presenza, presso lo Spazio Allattamento del Consultorio, nel rispetto delle norme di sicurezza in atto. Si comunica inoltre la prosecuzione degli screening di individuazione precoce dei fattori di rischio per la depressione ‘Post Partum’, effettuato in occasione della prima vaccinazione del neonato.Il Consultorio Familiare e Pediatrico di Rieti rimane punto di riferimento della donna in tutto il percorso della gravidanza e nella delicata fase del puerperio e delle coppie per ricevere informazioni sull’accudimento, sulla crescita dei bambini, sul ruolo genitoriale del benessere psicofisico dei propri figli, con particolare attenzione alle esigenze che si collocano nella fase più precoce dell’esperienza neogenitori – neonati.Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri telefonici 0746 279421 – 0746 279426 – 0746 279437