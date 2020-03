© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In conseguenza delle restrizioni in corso per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica in corso, su iniziativa dell’assessorato alle Attività produttive guidato da Daniele Sinibaldi e in accordo con l’Unità di crisi istituita dal Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, si sta provvedendo a contattare esercizi commerciali della Città per chiedere la disponibilità ad attivare e/o implementare i servizi di consegna a domicilio.L’iniziativa punta, da un lato a sostenere le attività commerciali in un momento di grave difficoltà, dall’altro a favorire i cittadini, scoraggiando la mobilità e incentivando la popolazione a rimanere il più possibile all’interno delle proprie abitazioni.Si invitano ulteriori attività commerciali del territorio a contattare il Coc del Comune di Rieti per aderire all’iniziativa (riferimenti telefonici e mail sul sito internet del Comune www.comune.rieti.it). I cittadini che intendano avvalersi delle consegne a domicilio possono contattare proprio il Coc – ai numeri 0746.287215 o 0746.287285 – per conoscere gli esercizi commerciali che attualmente forniscono il servizio e per avere i riferimenti telefonici degli stessi.