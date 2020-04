RIETI - Edi – Ecosistema Digitale per l’Innovazione - di Confcommercio aderisce a Solidarietà Digitale, l’iniziativa promossa dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, con il supporto tecnico di Agid, che rende disponibili a cittadini e imprese una serie di servizi digitali, gratuitamente offerti, per ridurre gli impatti economici e sociali dell’emergenza coronavirus.

Edi è al fianco delle aziende per fornire gli strumenti più utili ad una ripresa rapida ed efficace grazie all’introduzione di nuove competenze e al supporto strategico messo in opera dai suoi Spin – Sportelli Innovazione mettendo a disposizione servizi gratuiti per lavorare allo sviluppo digitale delle aziende e apprendere come comunicare online con clienti abituali e potenziali, utilizzare nuove tecnologie, creare il proprio sito web o l’e-commerce, partecipare a bandi e finanziamenti.

Edi “Solidarietà Digitale” è un pacchetto di video lezioni su digital communication, social media, big data, IoT, intelligenza artificiale ed un checkup del proprio sito web per capire come può essere migliorato ed ottimizzato per renderlo più visibile sui motori di ricerca, il tutto senza sostenere alcun costo.

”Oggi più che mai il nostro ruolo deve essere anche questo, al fianco delle imprese per colmare rapidamente il gap accumulato sulla trasformazione digitale ed avere così le armi giuste per affrontare il domani. EDI Confcommercio, attraverso SPIN LAZIO NORD lo sportello innovazione della nostra ASCOM, mette a disposizione gratuitamente risorse e competenze per sostenere tutte le imprese che vogliono introdurre e sviluppare strumenti digitali. Vogliamo proiettare la nostra associazione e le nostre imprese in avanti, pronti ad un futuro molto prossimo e che, per indole, dobbiamo vedere come ricco di opportunità.”

Conclude il Presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio LazioNord Stefano Manelfi.

Per info: www.ediconfcommercio.it/solidarieta-digitale

