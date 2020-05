RIETI - «Apprendiamo con soddisfazione dell’iniziativa della Regione Lazio tesa a destinare 20 milioni di euro a fondo perduto per il settore del turismo, dagli alberghi alle attività extra-alberghiere fino alle agenzie di viaggio - afferma il vicesindaco Daniele Sinibaldi - Era una delle richieste che, in accordo con i rappresentanti di categoria e gli imprenditori, avevamo rivolto anche noi all’Ente regionale. Ora, però, ci aspettiamo un segnale altrettanto forte per il settore della ristorazione, dei bar e per il mondo del commercio e dell’artigianato che non possono affrontare in solitudine il periodo di ripartenza, nel contesto di una crisi economica di portata inedita che, nel caso di Rieti, si aggiunge alla durezza dei 4 anni post sisma che avevano già messo in ginocchio il tessuto economico dell’intera provincia».

