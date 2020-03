RIETI - Prosegue l’attività del Centro Operativo Comunale di Rieti per l’espletamento delle funzioni in raccordo con l’Unità di crisi comunale. Oltre ai dipendenti, importante anche il ruolo delle associazioni di volontariato (Gruppo Comunale Rieti, Croce Rossa Italiana Rieti, Anps, Noe Rieti) raggiungibili ogni giorno, dalle 8 alle 24, ai numeri 0746287215 e 0746287285. Il Coc del Comune di Rieti è reperibile anche in orario notturno, dalle 24 alle 8, al numero 3358351541.

