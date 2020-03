© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «In queste ore, monitorando il territorio, abbiamo riscontrato molti rientri improvvidi da Roma verso il nostro comune per motivazioni non giustificabili - afferm ail sindaco di Cittareale Francesco Nelli - In ottemperanza al decreto del Governo, chiedo un ennesimo gesto di civiltà da parte delle persone che stanno mettendo in moto questi comportamenti da condannare fermamente».«Tali atteggiamenti, infatti, costituiscono un grande pericolo - prosegue Nelli - specialmente nei nostri piccoli comuni dove è altissimo il tasso degli anziani residenti, con un conseguente rischio molto alto di mortalità in caso di contagi».«Questo momento è difficilissimo da affrontare, ma invito tutti i villeggianti e proprietari di seconde case a non spostarsi da Roma o da altre località - conclude il sindaco di Cittareale - così da non peggiorare la situazione e consentirci di mettere in moto i giusti meccanismi di assistenza da parte dell’Amministrazione Comunale per i cittadini residenti di Cittareale (consegna dei farmaci e della spesa a domicilio)».