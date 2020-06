RIETI - Bambini, sport e divertimento: tutto pronto per la giornata speciale che si terrà a Cittaducale capoluogo dalle 10.30 della mattina di venerdì 12 giugno quando, con tutte le misure Covid del caso, ci sarà un duplice evento presso l’area antistante la caserma temporanea dei Carabinieri (ex campo sportivo). Da una parte, con le istituzioni scolastiche, verrà dato il saluto agli studenti di fine ciclo dei diversi percorsi di studio che in questa occasione potranno salutare maestri e professori che non vedono ormai da mesi e che cambieranno il prossimo anno scolastico, dall’altra ci sarà il taglio del nastro della nuova area sport e gioco.

Grazie al contributo fondamentale dell’associazione Rione San Magno, della rete d’impresa “Torre Angioina”, del centro sociale del Capoluogo e di tanti volontari, il Comune ha infatti realizzato un nuovo parco giochi e un campo di calcio a 5 che sarà aperto a tutti i giovani del territorio. L’intera area verrà dedicata al rimpianto Samuele Ranalli, già vicesindaco e attivismo protagonista della cultura, dell’associazionismo e della politica territoriale. Nel rispetto delle misure anti Covid la manifestazione sarà aperta ai cittadini.

«Finalmente chiudiamo un percorso centrale per il rilancio delle attività ludiche dedicate ai nostri bambini – dichiara il sindaco Leonardo Ranalli – che potranno ora avere un nuovo spazio dedicato ben fornito, sicuro e innovativo. Con tutti gli assessori della Giunta coinvolti in primissimo piano siamo riusciti a realizzare quanto annunciato dal giorno dell’insediamento: dare uno spazio alternativo a chi, altrimenti, sarebbe stato costretto in un’area poco agibile e poco centrale come è stato fino a oggi».

«Il taglio del nastro, date le misure Covid, non renderà tutto fruibile nella spensieratezza totale, ma presto si tornerà alla vita pratica di tutti i giorni com’era prima della pandemia. Ulteriore motivo di gioia è dato dal fatto che siamo riusciti a realizzare questa importante opera con il contributo centrale di pezzi importanti del territorio che ringraziamo per tutto questo. Importante anche l’aver organizzato con la dirigente scolastica, Ileana Tozzi, un saluto ai professori da parte degli studenti che rispettivamente lasceranno asilo, elementari e medie. Una giornata - conclude Ranalli - quella di venerdì, che sarà ricordata con gioia da tutta la popolazione».



