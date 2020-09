Coronavirus, positivo giovane di Cittaducale, il sindaco: «Sta bene ed è in isolamento sin dal rientro»

RIETI - Il sindaco di Cittaducale, Leonardo Ranalli su Cittaducaleinforma tranquillizza la popolazione civitese in merito a un caso di positività comunicato dalla Asl inerente un residente 27enne rientrato dalla Sardegna: «Ho appena appreso la notizia di un nuovo soggetto positivo nel nostro territorio. Dopo averlo sentito ed essermi sincerato delle sue buone condizioni, rassicuro la popolazione che lo stesso è parte di un cluster già noto e comunque in isolamento volontario sin dal rientro presso la sua residenza. Colgo l'occasione per rinnovare l'invito a tutti di seguire con la massima attenzione i protocolli di sicurezza e la normativa di riferimento».

