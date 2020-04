RIETI - L'emergenza coronavirus ha portato alla chiusura dei cimiteri, anche nelle festività pasquali. E così le tradizionali visite ai propri cari defunti slittano inevitabilmente a quando l’incubo Covid-19 sarà finito. Ma, in Sabina, alcuni Comuni si stanno organizzando per non dimenticare i cimiteri per la Pasqua, anche se non potranno esserci visite. E poi c'è il più concreto problema della cura di piante e fiori: con i cancelli chiusi, c'è bisogno di acqua o di rimuovere quelli diventati secchi.

Le iniziative

C’è chi, ha pensato ad iniziative come il Comune di Stimigliano, che ha dato disposizioni agli operai di provvedere, ove possibile, ad annaffiare i fiori posti davanti ai defunti. “Per ricordare i nostri cari - dice il sindaco Franco Gilardi - verrà deposto un cuscino all'ingresso principale del camposanto e abbiamo avuto il piacere di pagarlo personalmente noi amministratori”. A Montebuono, ramoscelli d’ulivo sulle tombe. “In occasione della Santa Pasqua - si legge nel comunicato del Comune - vista l'impossibilità di recarsi al cimitero, l'amministrazione comunale ha predisposto l'attuazione della seguente iniziativa volta a farci sentire ancora più uniti come comunità. Sarà eseguita, entro domani, la pulizia di tutte le tombe dei cimiteri di Montebuono e Fianello, con la rimozione dei fiori appassiti e la deposizione, su ogni tomba, di un ramoscello di ulivo a ricordo della Pasqua. Un gesto che ha lo scopo di far sentire la vicinanza della comunità verso i nostri defunti e le loro famiglie in un momento così difficile”.

