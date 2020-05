Ultimo aggiornamento: 17:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il risveglio della città dopo i pur importanti momenti ricreativi quelli del caffè e della pizza passa anche per quelli più intensi e personali: sono riprese le visite al cimitero per il saluto dei cari che non ci sono più.L'ultima volta che è stato possibile visitare il cimitero di Rieti è stato l'11 aprile. Dopo 23 giorni di chiusura, da questa mattina, 5 maggio, è consentita nuovamente la visita ai propri cari. E i reatini non se lo sono fatto ripetere due volte. Infatti ben prima delle 8:30, orario di apertura, già un buon numero di persone era in coda ordinatamente aspettando il proprio turno per l'accesso. Il numero delle persone in fila ha toccato anche le 30-40 nelle ore centrali della giornata.Malgrado ciò le persone sono state corrette e hanno atteso con calma il proprio turno. Qualche mugugno c'è stato, soprattutto da parte di chi lamentava il fatto che il numero massimo (20) di persone che possono accedere è stato ritenuto davvero esiguo considerando l'ampia area del cimitero.In realtà il numeretto che definisce il proprio turno consente l'ingresso anche a più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Anche i chioschi che vendono piante e fiori nei dintorni del cimitero hanno riaperto le saracinesche e possono ricominciare a rivedere la luce: piante e fiori sono andati a ruba.In attuazione dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.664 del 18.04.2020 la quale dispone che “gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per la sepoltura o la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del Comune in cui è avvenuto il decesso all’impresa funebre incaricata, ai gestori di cimitero o crematorio, per via telematica”, il Settore II – Servizi Demografici del Comune di Rieti invita le imprese funebri a trasmettere via email all’indirizzo ufficidemografici@pec.comune.rieti.it tutta la documentazione necessaria al rilascio delle autorizzazioni e dei certificati ivi compresa la ricevuta di versamento per l’assolvimento dei bolli occorrenti.Il pagamento potrà essere effettuato scegliendo una tra le seguenti modalità:BOLLETTINO POSTALE: Versamento c.c. n. 15030026BONIFICO BANCARIO: Denominazione COMUNE DI RIETIC/c accredito –IBAN IT49E030 6914 6011 0000 0046041Banca destinataria INTESA SANPAOLO SPAIndicando la seguente causale: “n. _______bollo/i per decesso del Sig.____data decesso________”Per ogni informazione e chiarimento è possibile contattare il Servizio di Stato Civile ai seguenti numeri:0746.287315 – 0746287316 – 0746287254