IL COMUNICATO DEGLI ORGANIZZATORI

RIETI - Rinviata al 2021 la Cicloturistica “Colli della Sabina” la manifestazione di mountain bike non competitiva, che si tiene a Passo Corese ad aprile di ogni anno ed è affollata da centinaia di bikers per quello che è diventata ormai una classica del cicloturismo fuoristrada italiano. Programmata la nona edizione è arrivato l’annuncio da parte del Comitato degli organizzatori del rinvio all’anno prossimo."Eccoci qua – scrivono gli organizzatori in un lungo post sulla pagina facebook dedicata alla manifestazione- ad annunciare quello che mai avremmo voluto. A poche settimane dal 25 aprile, quando la nostra macchina organizzativa inizia a spingere i motori al massimo, ci troviamo, nostro malgrado, vittime di uno Stop forzato, repentino e perentorio. In questi anni abbiamo provato a raccontare la nostra terra. Questo racconto, da sempre, coinvolge la nostra comunità, pronta a rispondere con entusiasmo: associazioni, Enti pubblici e privati, aziende, partner, volontari. Questo progetto, che vive di sinergie, collaborazioni e condivisione, deve fare un passo indietro.Con più di mille iscrizioni già registrate, viaggiando verso il secondo sold out consecutivo con un lavoro incredibile profuso in questi mesi, in accordo con l'amministrazione comunale, a denti stretti,spegniamo i motori. Perché l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, le indicazioni delle Istituzioni e della comunità scientifica, meritano tutto il rispetto e la considerazione possibili. Per mille ragioni abbiamo deciso di non rimandare la nona edizione, che pertanto verrà annullata.Principalmente per un calendario fitto di tanti altri eventi meritevoli del nostro rispetto e per le molte complicazioni legate allo spostamento in blocco delle tante anime di questo evento. L'appuntamento è per il 24 e 25 aprile 2021”.Le iscrizioniA margine della sofferta decisione il Comitato organizzatore ricorda che come da regolamento, considerato il rinvio dell'evento per cause di forza maggiore, le iscrizioni già formalizzate verranno rinviate al prossimo anno e saranno pertanto valide per l'edizione 2021.