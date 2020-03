RIETI - Non si ferma la polemica politica ai tempi del coronavirus. «Sconcerta non poco l'ipotesi prospettata dall'opposizione circa la sospensione dell'attività amministrativa sino all'esaurirsi dell'emergenza sanitaria, peraltro difficilmente ipotizzabile in questo momento». E' quanto dichiara il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, in replica a una nota dei gruppi di opposizione in Consiglio comunale.

«Anziché collaborare, come noi stiamo facendo con la Asl - prosegue Cicchetti - ci si propone di paralizzare l'attività amministrativa con la maliziosa riserva di potercelo rimproverare successivamente. Noi crediamo che, anche grazie alle possibilità fornite dagli strumenti telematici ed utilizzate dagli organi collegiali statali e regionali, si debbano raddoppiare le energie e non dimezzarle. L'attuale contingenza richiede uno sforzo corale e chi si propone come classe dirigente deve essere all'altezza di questo compito».

