© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio del Comune di Rieti, il Sindaco Antonio Cicchetti ha firmato nel pomeriggio odierno un’ordinanza che dispone:• la chiusura al pubblico di parchi, aree verdi e aree di sgambatura dei cani del Comune di Rieti perimetrate e fornite di cancelli di accesso• l’inibizione delle aree verdi non recintate, delle piste ciclabili e delle aree verdi del Lungovelino Bellagamba e Don Giovanni Olivieri.La nuova e specifica misura introdotta dal Comune di Rieti è coerente e non in contrasto con i provvedimenti nazionali e regionali e punta ad evitare assembramenti di persone.La vigilanza e il controllo sull’osservanza della nuova ordinanza spetteranno al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine competenti territorialmente. Si ricorda che l’inottemperanza delle disposizioni contenute nell’ordinanza costituisce reato ai sensi dell’at. 650 del Codice Penale.