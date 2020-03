© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella mattinata del 15 marzo, alle ore 11, il vescovo di Rieti, Domenico Pompili, presiederà in Cattedrale la messa della terza domenica di Quaresima. La celebrazione avverrà a porte chiuse e verrà trasmessa in streaming dai media diocesani: dal canale YouTube FrontieraTV, dal sito frontierarieti.com, dal sito chiesadirieti.it e dalle rispettive pagine Facebook. Il rito potrà essere seguito anche sulle frequenze di Mep Radio Organizzazione e in televisione, su Rtr, canale 174 del digitale terrestre."I sacerdoti - spiega una nota - sono invitati a celebrare la Messa pro popolo in contemporanea dalle rispettive chiese parrocchiali, in sintonia spirituale con il vescovo.Per ascoltare Mep Radio Organizzazione: 95.300 MHz Montepiano Reatino, Altopiano Leonessano e Val Canera; 95.200 – 96.800 MHz Valle del Velino; 96.000 MHz Valle del Tronto e Alta Valle dell’Aterno; 105.500 MHz Valle Falacrina e Valle del Ratto; 88.700 MHz Valle del Salto e Cicolano; 106.300 MHz Piana di Corvaro e Spedino; 106.450 MHz Valle del Turano e Piana del Cavaliere".