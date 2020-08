Coronavirus, Castelnuovo di Farfa non è più Covid free, il sindaco: «Soggetto in isolamento, attivata la Coc»

RIETI - Era stato Comune Covid free fino a quando non è arrivato il bollettino della Asl di questa mattina. A Castelnuovo di Farfa si registra il primo positivo da Covid 19.

Il comunicato del sindaco

«Purtroppo sono a comunicarvi il primo caso Covid nel comune di Castelnuovo di Farfa – ha spiegato il sindaco Luca Zonetti in una nota - il soggetto, attualmente in isolamento domiciliare, è stato prontamente contattato, risulta in buono stato di salute, ma deve comunque rispettare tutti i protocolli del caso. Il Comune attiverà prontamente la Coc e tutte le misure necessarie a garantire l’incolumità di tutti i cittadini. Invito – prosegue Zonetti - ora come non mai, a rispettare tutti i protocolli in atto: distanziamento sociale, utilizzo mascherine e divieto di assembramenti. La situazione per ora risulta sotto controllo, ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia”.



Il Comune di Castelnuovo di Farfa, vale la pena ricordarlo, fu tra i primi ad eseguire, oltre un mese fa, anche gli screening sierologici a campione sul 10 per cento della popolazione per monitorare la situazione e mappare il territorio su eventuali positività in accordo e collaborazione con la Asl di Rieti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA