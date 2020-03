RIETI - Coronavirus, intervento di sanificazione a Castelnuovo di Farfa.

"Comunico che questa sera, venerdì - indica il sindaco Luca Zonetti - dalle ore 22,30 sarà eseguita una Sanificazione Ambientale in tutto il territorio Comunale. Altresì domani Mattina la protezione Civile consegnerà al comune 400 mascherine. Lunedì mattina provvederemo a distribuirle ai commercianti, che in questi giorni stanno garantendo l’approvvigionamento delle derrate alimentari, al Centro Anziani, al fine di proteggere le persone Anziane anche se loro debbono assolutamente restare a casa, ai volontari che in questi giorni stanno garantendo il servizio di spesa domiciliare ed alle persone malate con patologie pregresse. Cercheremo di accontentare tutti nel limite delle possibilità dando priorità alle suddette categorie di persone sopra elencate. Ricordo a tutti che in questi giorni di emergenza per qualsiasi dubbio e/o perplessità potete contattare il comune allo 0765/36131.

#iorestoacasa #andratuttobene".



