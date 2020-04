© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Coronavirus . Andrà in onda nel Tgr lazio delle 19.30 di oggi il servizio realizzato questa mattina a Casperia sui Trekkingbond, iniziativa del gruppo escursionistico Sabina in Trekking, lanciato nell’edizione de Il Messaggero Lazio Nord del 25 aprile. “L'articolo sul Messaggero di ieri – ha spiegato il responsabile dell’associazione escursionistica Stefano Aperio Bella (nella foto un momento dell’intervista sul Torrione medievale di Casperia con vista sui monti Sabini)- che mi è stato dedicato sull'iniziativa dei buoni escursionistici "Trekkingbond", ha destato curiosità anche nel giornalismo televisivo. Sono stato prontamente contattato, ed oggi la troupe della Rai si è recata da me a Casperia dove la giornalista reatina Gemma Giovannelli ha preparato un bel servizio che andrà in onda sul Tgr Lazio oggi alle 19:30 su Rai3” .Nel serizio di Rai 3 l'iniziativa dei Trekkingbond, buoni di prenotazioni che si acquistano ora scontati per spenderli poi ad emergenza Coronavirus terminata in maniera che si dà ossigeno all'associazione altrimenti ferma in questo periodo e si riesce a risparmaire per l'escursionista. inoltre un passaggio sulle bellezze naturalistiche le peculiarità sabine da visitare e non da ultimo una mini intervista a chi, James Johnstone, un cittadino canadese di Vancouver che sceglie di attraversare l'Oceano lasciando la metropoli per stabilirsi definitivamente in Sabina.