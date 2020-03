© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Emergenza coronavirus, aumentano le persone in isolamento nel Reatino, ora a quota 160, e i casi sospetti, in valutazione, che sono 16."All’esito delle indagini eseguite nelle ultime ore - spiega una nota della Asl reatina -, nel reatino, risultano in sorveglianza domiciliare 160 soggetti. Di questi, 138 soggetti, al momento, sono asintomatici con link epidemiologico collegato al nord Italia e 10 soggetti, sintomatici, sono stati sottoposti questa mattina al test Covid 19.6 i pazienti ricoverati presso l'Unità di Malattie Infettive dell'ospedale de' Lellis di Rieti per sospetto Covid 19 sottoposti a test Covid 19.2 i soggetti in valutazione presso il Pronto Soccorso dell'ospedale de Lellis di Rieti. I 3 casi positivi al test Covid 19, residenti rispettivamente nel comune di Rieti, nel comune di Cantalupo e nel comune di Fara in Sabina (in quest'ultimo caso si tratta del soggetto dimesso dallo Spallanzani), si trovano attualmente in sorveglianza domiciliare, monitorati costantemente dagli operatori del Servizio di Igiene (ISP) aziendale. Il quadro clinico è stabile.