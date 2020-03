RIETI - «Vista la gravità della situazione determinatasi in alcune case di riposo del reatino e per evitare la diffusione del virus, la Direzione Aziendale della Asl di Rieti, congiuntamente all’Unità di Crisi Covid 19, ha deciso di subentrare nella gestione sanitaria delle strutture oggetto di attenzione (Santa Lucia a Rieti e quelle di Contigliano e Greccio, ndr), predisponendone l’isolamento». Lo comunica la Asl in una nota vista l'emergenza coronavirus.

Coronavirus, morte 3 donne al de Lellis 45 nuovi contagi legati alle case di riposo di Rieti, Greccio e Contigliano

«Sentita la task force regionale e di concerto con i Sindaci dei comuni coinvolti, ha predisposto tutte le azioni necessarie per mettere in sicurezza gli ospiti - prosegue la nota - Dopo aver garantito la possibilità di effettuare tamponi per tutti e aver individuato i contagiati, sta verificando, con scrupolosi controlli incrociati gli asintomatici e i negativi, garantendo l’isolamento e il distanziamento di quest’ultimi all'interno delle strutture o, in alternativa, prevedendo il trasferimento in altro sito, mentre gli ospiti che necessitano di ricovero, verranno trasportate presso l’ospedale de’ Lellis di Rieti, per le cure del caso».

«Le Case di riposo coinvolte saranno dotate di ‘Covid team’ formati da medici, infermieri e operatori socio sanitari: quest'ultimi saranno dotati di tutte le strumentazioni e i presidi necessari per gestire l'attività di assistenza. Attraverso le azioni messe in campo e le ulteriori che verranno assunte nelle prossime ore, la Direzione Aziendale della Asl di Rieti vuole assicurare agli ospiti delle Case di riposo la miglior assistenza possibile e la tutela della salute di tutti i cittadini. Si tratta di azioni di isolamento particolarmente stringenti - conclude la nota - ma è l’unica strada percorribile, in un momento particolarmente difficile e grave, per cercare di contenere il virus ed evitare ulteriori contagi».

