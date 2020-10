Coronavirus, 28 positivi nella casa di riposo “Il Giardino”, la Asl subentra nella gestione

RIETI - Nella tarda serata di ieri, venerdì 9 ottobre 2020, la Asl di Rieti, attraverso una disposizione di sanità pubblica emessa dalla Direzione aziendale della Asl Rieti e volta alla limitazione della diffusione del Covid-19, è subentrata nella gestione sanitaria della Casa di riposo privata Il Giardino, presente nel comune di Concerviano.

L’indagine epidemiologica ha rilevato, ad oggi, una positività per 22 ospiti e 6 operatori. La struttura è stata completamente isolata e resa non accessibile se non agli operatori che assicurano il servizio. L’indagine epidemiologica, attraverso la quale gli operatori del Servizio di igiene pubblica aziendale stanno ricostruendo la rete completa del contagio, è ancora in corso.

Gli ospiti degenti saranno assistiti dal personale sanitario della Asl di Rieti, che applicherà le misure che consentono il totale isolamento strutturale e funzionale all’interno della struttura.

Si comunica inoltre che tali disposizioni permarranno sino al mutare delle condizioni epidemiologiche e diffuse, correlate alla Struttura e saranno suscettibili di ulteriori integrazioni e modifiche.

Tutti i servizi alberghieri, rimarranno a carico della Struttura stessa.

