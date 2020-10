A Stimigliano il caravan della Asl per effettuare i tamponi in drive-in agli studenti

RIETI - Il caravan della Asl per effettuare i tamponi in drive-in sarà domani, giovedì 29 ottobre alle 10.30, a Stimigliano. I tamponi previsti sono riservati esclusivamente agli alunni di prima, seconda e terza della Scuola primaria di Stimigliano Centro. Ad annunciarlo il sindaco Franco Gilardi il quale, in un precedente comunicato aveva informato che oltre la seconda e terza classe della primaria, anche la classe prima era stata messa in quarantena preventiva, in attesa del tampone. «Resta inteso – aveva spiegato il sindaco- che gli alunni asintomatici potranno evitare il tampone, qualora il medico curante certifichi il rientro a scuola dal 2 novembre 2020».

I tamponi

Un'altra novità riguarda poi il luogo dove verranno effettuati i tamponi domani. Inizialmente era previsto presso il Parco San Valentino poi, in una ulteriore nota, il sindaco Gilardi ha invece spiegato che i tamponi verranno effettuati in Circonvallazione Giovanni XXIII (Stimigliano Centro strada che costeggia il castello) per garantire la privacy e regolare il traffico. Si dovrà accedere dall'ingresso di via Giovanni XXIII ed uscire sotto al castello .Le vettura dovranno essere disposte una dietro l'altra e si dovrà attendere il proprio turno all'interno dell'automobile. Sarà presente una pattuglia della polizia locale e sarà a disposizione personale del Comune per agevolare il servizio.

«Voglio ringraziare pubblicamente la Asl – ha detto il sindaco Franco Gilardi – per la disponibilità dimostrata e la gentilezza nel metterci a disposizione l’Unità mobile sanitaria nella giornata di domani».

