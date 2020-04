Ma non solo. La segreteria regionale e provinciale del Nsc ha inoltre segnalato il fatto che il comandante della compagnia di Rieti - disattendendo la disposizione dei pacchetti emanati dal Comando generale – avrebbe diffuso una circolare che vieterebbe l’utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali reperiti in proprio richiamando l’uso tassativo di quelli consegnati dall’Amministrazione in contrasto con le disposizioni superiori che consentono l’utilizzo di dpi di proprietà o reperiti in proprio purchè privi di loghi pubblicitari o marchi aziendali. Nel ribadire la totale apertura del Sindacato ad un confronto aperto e costruttivo con i vertici provinciali il Nsc ha inoltre invitato al dialogo il comandante provinciale di Rieti Sorrentino al fine di una concreta risoluzione delle criticità messe in evidenza.

RIETI - Via la burocrazia, maggiore attenzione e più spazio al buon senso e al dialogo in questo drammatico momento di pandemia da coronavirus . In una dettagliata nota a firma del segretario regionale Lazio del Nuovo Sindacato Carabinieri , Gianluca Mancini indirizzata al Comando Generale dell’Arma, il sindacalista reatino ha voluto denunciare una serie di criticità rilevate presso il comando provinciale carabinieri di Rieti. Problematiche che sarebbero in violazione con normative, disposizioni e circolari emanate dall’Amministrazione stessa. In particolare la mancata misurazione della temperatura corporea del personale militare e civile al momento dell’accesso in caserma mediante termometro ad infrarossi in dotazione al fine di contenere la possibilità di contagi.