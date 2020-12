Coronavirus, la Asl: «Rispettare le misure in vigore per evitare un nuovo innalzamento della curva dei contagi»

RIETI - «La strada per la fine della pandemia è ancora lunga, dobbiamo scongiurare il rischio di un nuovo innalzamento della curva dei contagi e una ulteriore diffusione del virus su larga scala. Per questo, in vista del Capodanno, torniamo a raccomandare, fortemente a tutti i cittadini, di rispettare le misure igienico sanitarie in vigore», così la Asl di Rieti in una nota.

«La sicurezza deve essere al primo posto: il distanziamento sociale è il caposaldo della linea di difesa dal virus. E' necessario essere responsabili e utilizzare correttamente la mascherina nei momenti di convivialità, scegliendo di scambiarci gli auguri tra pochi familiari stretti. Soltanto in questo modo riusciremo a ridurre i contagi e ad arrivare presto, grazie anche al vaccino in corso di somministrazione, a sconfiggere questa terribile pandemia».

