RIETI - Costituito a Rieti il comitato territoriale per il contenimento della diffusione del coronavirus Covid-19 nei cantieri, così come disposto dall'allegato 7 del Dpcm del 26 aprile 2020. L'accordo è stato firmato dal gruppo di lavoro delle relazioni industriali di Ance Rieti (Associazione Nazionale Costruttori Edili), composto dal presidente Roberto Bocchi e dai consiglieri Elio Carosella e Giacomo Roversi, unitamente alle rappresentanze degli artigiani - Anaepa Confartigianato Edilizia Rieti, rappresentata dal presidente Ivan Paolantoni e dal segretario Maurizio Aluffi; CNA Rieti, rappresentata dal presidente Arnaldo Cesarini e dalla segretaria Enza Bufacchi - e alle organizzazioni sindacali FeNEAL-Uil Viterbo-Rieti, rappresentata da Francesco Palese, FILCA-Cisl Lazio Nord, rappresentata da Francesco Agoistini e Fillea-Cgil Rieti-Roma Est-Valle Aniene. rappresentata da Claudio Coltella."La costituzione del comitato territoriale, in luogo dei singoli comitati aziendali - commenta Bocchi - comporta la riduzione sensibile dei tempi di risposta da parte delle imprese al suddetto Dpcm e dimostra, ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, che lavorare insieme, fare sistema, privilegiare l’interesse generale, porta sempre risultati tangibili. Grande merito va dato in questa vicenda, oltre a tutti gli attori coinvolti, al direttore della Cassa Edile e della Scuola Edile, Felice Miccadei, per l’azione di coinvolgimento e raccordo di tutte le parti coinvolte".Il comitato territoriale avrà sede presso l’ente paritetico Edilformazione-Ctp di Rieti (Ente di formazione e prevenzione infortunistica per le industrie edili e affini della provincia di Rieti), organismo capace di affrontare problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e in generale il miglioramento dell'ambiente di lavoro. Il comitato territoriale, nel perseguire gli obiettivi del citato protocollo, potrà avvalersi, qualora necessario, del supporto dell’autorità sanitaria locale e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del Covid-19."Un plauso, infine - conclude Bocchi - a Cassa Edile e Edilformazione-Ctp Rieti per la predisposizione di un opuscolo informativo, realizzato in tempi rapidissimi, da consegnare ad ogni singolo lavoratore per sensibilizzare, semplificare la difesa personale di ognuno e costruire, così, un cantiere sicuro".