RIETI - Coronavirus. La Camera di Commercio di Rieti informa che la Regione Lazio ha stanziato oltre 55 milioni di Euro per il piano cosiddetto Pronto Cassa, con delibera n° 142 del 2 Aprile 2020.



Si tratta di un provvedimento che si rivolge alle Mpmi del Lazio fino a 9 dipendenti e che prevede la possibilità di ottenere un prestito di 10.000 Euro a tasso 0(zero), per ogni azienda che ne fa richiesta e che ha difficoltà causate dall'emergenza Covid-19.



La modalità della procedura è a sportello telematico presso il sito di www.farelazio.it



Importante: l'apertura della procedura, inizialmente prevista per oggi, è slittata a domani 10 aprile a partire dalle ore 10. Si consiglia di provvedere nel frattempo alla registrazione sul sito. Per ulteriori indicazioni è possibile contattare lo Sportello Microcredito della Camera di Commercio di Rieti al numero 0746/201364. © RIPRODUZIONE RISERVATA