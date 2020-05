RIETI - La Camera di Commercio di Rieti segnala che JA Italia, con cui l'Ente camerale reatino collabora per quanto riguarda i progetti di educazione imprenditoriale tra cui “Crescere che impresa!”, ha pensato di mettere a disposizione di tutti - docenti e genitori – in questo momento di difficoltà il pacchetto per famiglie “Family Activities” senza bisogno di iscriversi al programma.

Dalla pagina dedicata https://www.crescerecheimpresa.it/Famiglie.aspx sono scaricabili gratuitamente delle attività da fare in famiglia per avvicinare i ragazzi ai temi del risparmio e dell'economia, in modo divertente e partecipativo. Un'iniziativa pensata per le famiglie di ragazzi tra gli 11 e i 14 anni correlata al programma per le scuole medie “Crescere che impresa!” già avviato in alcuni istituti scolastici reatini al fine di trasferire ai ragazzi più giovani i concetti base di innovazione e imprenditorialità, con un'attenzione particolare al digitale divenuto protagonista delle attività didattiche in questi ultimi mesi.

L’obiettivo è quello di fornire un’alfabetizzazione finanziaria che ispiri e incoraggi i giovani a credere in se stessi e nelle proprie idee, dotandoli delle competenze utili a realizzare efficacemente il proprio futuro.



