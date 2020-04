© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Camera di Commercio di Rieti informa che è attiva anche per imprese, enti e cittadini della provincia l'iniziativa "Solidarietà Digitale" lanciata dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, con il supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale, per ridurre l’impatto sociale ed economico del Coronavirus grazie a soluzioni e servizi innovativi, resi disponibili in maniera gratuita da imprese, enti e associazioni. Si tratta di servizi gratuiti rivolti a cittadini, professionisti, enti e aziende, che permettono di continuare a svolgere le consuete attività professionali e/o sociali anche in questo difficile momento di emergenza sanitaria e di limitazioni nella vita quotidiana.Tra questi servizi anche il "Cassetto digitale" dell'imprenditore reso disponibile dalle Camere di commercio: con SPID e CNS è possibile accedere gratuitamente alle informazioni ed ai documenti ufficiali della propria impresa (visure, atti, bilanci, stato delle proprie pratiche e molte altre informazioni) dal sito www.impresa.italia.it, comprese le fatture elettroniche (www.fatturaelettronica.infocamere.it).La Camera di Commercio di Rieti invita le imprese del territorio ad aderire all’iniziativa del Ministero, offrendo ove possibile i propri servizi digitali come stanno facendo molte aziende italiane: in caso di interesse, è possibile compilare il form presente nella sezione “Come aderire” all’interno della pagina Solidarietà Digitale https://solidarietadigitale.agid.gov.it/, dove è possibile visionare anche l'elenco di tutti i servizi messi a disposizione gratuitamente.Per informazioni in merito ai servizi gratuiti della Camera di Commercio di Rieti è possibile contattare il numero 0746/201364 chiedendo del Punto Impresa Digitale di Rieti oppure inviare una email a pid@ri.camcom.it.