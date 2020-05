RIETI - Una vita in maglia amarantoceleste e poi l’approdo nelle Marche, a San Benedetto, in cui si trova da 5 anni. Parliamo di Marco Pezzotti, esterno reatino classe 1988. Dopo tanti anni con la maglia del Rieti di cui ha vestito anche la fascia di capitano, due anni alla Sambenedettese indimenticabili con la vittoria del campionato di serie D che gli ha regalato il secondo anno in serie C. Da lì il passaggio in Abruzzo, a Pineto, con cui ha sfiorato la vittoria dei Playoff di Serie D.

Lo scorso anno il ritorno nelle Marche alla San Giustese, formazione partita per ottenere la salvezza ma che ha chiuso la stagione in zona playoff. Nella stagione in corso la riconferma a San Giusto, poi a dicembre il passaggio alla Recanatese. Coi Leopardiani era in lotta per la testa della classifica con un impatto devastante date le 8 reti realizzate fino all’interruzione dei campionati a causa del Covid 19.

Dopo una prima parte di quarantena a casa a San Benedetto insieme alla compagna Michela e alla figlia Giulia ora è riuscito a tornare a Rieti. Come state affrontando questo momento?

«Nessuno si sarebbe aspettato una cosa del genere da affrontare nel 2020. La pandemia ci ha costretti alla quarantena e abbandonare la routine così da un giorno all’altro è stato abbastanza traumatico. Questa cosa però mi ha permesso di dedicarmi a mia famiglia h24, cosa che non riesco mai a fare mai tra un impegno e l’altro. Come tutti gli italiani dopo aver sistemato tutti gli armadi e i ripostigli di casa ci siamo dedicati alla cucina e alle serie tv e soprattutto a nostra figlia che fortunatamente non ha mai accusato questa situazione visto che trova sempre qualcosa da fare ribaltando la casa con i suoi giochi. In quarantena sono entrato nel tunnel di Warzone e passo le nottate davanti alla play insieme ai miei compagni di squadra e qualche amico. All’inizio era quasi piacevole adesso dopo più di due mesi inizia ad essere pesante perché comunque il calcio mi manca così come il lavoro a Michela. Mancano le passeggiate al mare con nostra figlia, finalmente adesso siamo riusciti a tornare a Rieti, almeno possiamo vedere le nostre famiglie».

A giugno vi sareste dovuti sposare ma siete stati costretti a rimandare...

«Sicuramente la nota più triste di tutto questo è il matrimonio. Ci saremmo dovuti sposare il 1° giugno ma nonostante fosse tutto pronto siamo stati costretti ad annullare e probabilmente a rimandare di un anno perché le restrizioni che ci accompagnano in questo periodo non ci permetteranno di fare una festa insieme ai nostri invitati. Sposarci con mascherine e a distanza di un metro non sarebbe stato piacevole, non ce lo saremmo mai aspettati ma ormai non possiamo farci nulla, stavamo aspettando questo giorno da un anno ed eravamo vicini invece, adesso ripartirà il countdown fino alla prossima data.

Come vede il futuro del calcio dilettantistico?

«Il calcio dilettantistico uscirà con le ossa rotte da questa pandemia la crisi che colpirà le aziende ricadrà su tutte le società dilettantistiche che si reggono con sponsor che non daranno più il loro contributo. Per quanto riguarda le serie d è un discorso complicato: siamo dilettanti per i contratti ma ci alleniamo 6 giorni su 7, nessuno ci tutela e il governo ha deciso che se non c’è prestazione i presidenti possono non pagare. Molto fortunatamente lo faranno magari togliendo una percentuale portando a termine gli impegni presi ma la maggior parte ha preso la palla al balzo per non pagare più e mettere in mezzo ad una strada moltissime famiglie che vivono di questo. Adesso attendiamo notizie ufficiali per il definitivo annullamento di questa stagione che ormai pare inevitabile sperando nell’azzeramento dei contagi entro agosto per ripartire a settembre. Certo non c’è una certezza in questo momento e la sicurezza che chiede il governo in serie D così come nelle serie minori è impossibile da mantenere, però da qui a settembre cambieranno molte cose e sono sicuro che saranno positive per una ripartenza che per noi e le nostre famiglie sarà vitale».

