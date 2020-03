© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Emergenza Coronavirus: da lunedì 23 marzo il servizio di trasporto pubblico locale osserverà l’orario festivo invernale. Attivato anche un servizio a chiamata per gli utenti residenti nelle frazioni del Comune di Rieti e nei Comuni limitrofi.Asm Rieti comunica all’utenza che , in ottemperanza alle disposizioni emanate relative alle misure per la prevenzione e gestione epidemiologica del Covid-19, a partire da lunedì 23 marzo e fino a nuova comunicazione il servizio di Trasporto Pubblico Locale verrà effettuato secondo l’orario festivo invernale in vigore .Per gli utenti residenti nelle frazioni del Comune di Rieti e nei Comuni limitrof i normalmente serviti dalle linee di gestite da Asm Rieti S.p.A., verrà istituito un servizio a chiamata .In tale caso , chiunque avrà necessità di utilizzare il trasporto pubblico locale per spostamenti motivati da comprovate esigenze, potrà contattare dalle ore 7 alle ore 18 dal lunedì al sabato il numero dedicato 0746. 240227 e prenotare la corsa per il giorno successivo.