RIETI - «Il buono mobilità fino a 500 euro anche per i cittadini di Rieti. Con il Dl Rilancio approvato in Consiglio dei Ministri si mettono a punto una serie di iniziative volte al rilancio economico del nostro paese duramente colpito dalla pandemia legata al Covid 19 - ha detto Gabriele Lorenzoni, deputato del M5S - Ripensare la mobilità cittadina garantendo il distanziamento sociale e, nel contempo, riducendo le emissioni dei gas climalteranti, è uno dei punti fermi dell’azione di governo. In questa direzione infatti va il buono mobilità, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture».

Per concludere: «Il buono pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, per un massimo di 500 euro, è riservato ai maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000. Un intenso lavoro è stato fatto per far rientrare nel bonus anche i residenti nei capoluoghi di provincia come Rieti, che sarebbero rimasti tagliati fuori se si fosse utilizzato solo il parametro degli abitanti, ma che giustamente devono poter usufruire del buono mobilità per la presenza nella città di uffici e funzioni che comunque generano mobilità e quindi traffico».

