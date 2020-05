© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Sosteniamo i commercianti del nostro Comune». Inizia così il post pubblicato oggi, 3 maggio, sulla sua pagina facebook da parte di Danilo Maestri, consigliere d’opposizione a Fara in Sabina nel gruppo “Fara Bene Comune”.A quanto pare, il consigliere di minoranza Danilo Maestri, suona un campanello d’allarme che sta animando il dibattito social e desta una qualche preoccupazione visto l’oggetto: i buoni spesa che il Comune sta distribuendo ai cittadini e che, a quanto si apprende dal post del consigliere Maestri, alcune attività commerciali non accetterebbero più.«Leggo e so di commercianti - spiega Danilo Maestri - che non accettano più i Buoni Spesa. Ho cercato di capire il perché parlando con alcuni di loro e leggendo i documenti in Comune. Quello che è emerso è che l’amministrazione ad oggi non ha comunicato ufficialmente ai commercianti la proroga del Servizio che scadeva il 30 aprile da contratto. Inoltre le attività da un mese anticipano soldi per il Comune e non hanno incassato ancora un euro, facendo da banche all’amministrazione. Infine, quando presentano il conto al Comune, è automatico, che il loro contratto si riterrà concluso».Da qui parte la riflessione dell’esponente dell’opposizione Danilo Maestri. «Voglio fare un solo appunto – dice- capisco che per snellire la procedura non è pensabile rendicontare settimanalmente ma come si fa a non prevedere un pagamento al raggiungimento di un determinato importo anziché alla fine del servizio? Sento tra i commercianti il timore di non incassare dal Comune e quindi l'esigenza di sospendere il servizio. Spero che l’amministrazione risolva la situazione e comunichi ufficialmente ai commercianti le nuove modalità e li rassicuri inviando un primo pagamento, magari del 50per cento dell’importo ad oggi maturato».