RIETI - E' disponibile sul sito del Comune di Rieti – al link http://www.comune.rieti.it/article/20/04/avviso-pubblico-la-distribuzione-di-buoni-spesa-generi-alimentari-e-medicine-favore-di - l'Avviso pubblico per la distribuzione di buoni spesa per generi alimentari e medicine in favore delle famiglie maggiormente esposte agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica coronavirus-Covid19.

Beneficiari dei buoni spesa

Possono presentare domanda le famiglie:

a) Il cui richiedente è residente nel Comune;

b) Il cui richiedente, in caso di cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea, è in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità, anche in scadenza nel periodo 31 gennaio 2020 e 15 aprile 2020 in quanto prorogato a norma vigente fino al 15 giugno 2020;

c) in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al contenimento della epidemia da Covid-19, previa autocertificazione che ne attesti lo stato (anche nel caso in cui si sia in attesa di una delle forme di supporto definite dal Decreto-legge “Cura Italia”);

d) non beneficiarie, nel periodo attuale, di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici (es. reddito di cittadinanza etc.)., salvi i casi in cui sia riscontrato, all’esito della valutazione, una situazione tale da far emergere un oggettivo stato di bisogno conseguente all’emergenza Covid 19;

e) di non avere disponibilità economiche su c/c bancari e postali per l’ acquisto di beni di prima necessità.

Presentazione domande

La domanda potrà essere presentata on-line sul sito del Comune di Rieti (http://www.comune.rieti.it/) e del Consorzio Sociale Rieti/1 cliccando sul seguente link - https://buonispesa.sicare.it - oppure telefonicamente al numero verde 800.84.56.20, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, auto dichiarando le informazioni richieste.

La medesima domanda verrà sottoscritta contestualmente alla consegna dei Buoni spesa.

Il richiedente è consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 DPR n. 445 del 28/12/2000 (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000).

Il Comune procederà a campione con il controllo delle auto certificazioni.

Ammissione al beneficio

Saranno ammesse al beneficio le famiglie in possesso dei requisiti sopra definiti, in ordine di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle somme disponibili pari a ad € 451.562,79, di cui euro 264.398,53 assegnati con Ordinanza del Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29 03 2020 e pari a euro 187.164,26 assegnate con DGR Regione Lazio n. 138 del 31 03 2020, anche se non ancora pervenute.

Valore dei buoni spesa

Ciascun Nucleo familiare, come presente in anagrafe, riceverà Buoni Spesa pari a5 € a persona al giorno, elevabile a 7 € in caso in cui il destinatario sia un minore. Saranno assegnati Buoni Spesa per i primi 20 giorni del mese di aprile (a prescindere dalla data di presentazione della domanda).

In caso di disponibilità di risorse al termine della prima assegnazione, potranno essere erogati buoni pasto per un ulteriore periodo.

Nel limite della disponibilità finanziaria “regionale”, è possibile riconoscere una somma aggiuntiva pari a 100 euro per spese per medicinali.

Tale eventuale somma aggiuntiva sarà assegnata al nucleo in fase di prima presa in carico da parte del Servizio sociale competente.

I Buoni Spesa possono essere utilizzati presso tutti gli esercizi commerciali. Solo nel caso in cui si presenti l’urgenza di consegnare buoni cartacei, questi saranno spendibili esclusivamente presso esercizi commerciali il cui elenco sarà pubblicato sul sito del Comune.

Informazioni

Per ogni informazione è attivo il numero 800845620

