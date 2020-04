RIETI - Passare la quarantena lontano dalla propria città non è certamente facile, ma la lontananza di casa si fa senz’altro meno forte quando a condividerla sono due fratelli. Questo è quello che sta passando Eliana Ficorilli, 22 anni, con suo fratello Manuel di appena un anno più piccolo, entrambi a Bologna in questi giorni di lockdown per il coronavirus.

Eliana, partendo per Bologna ha riempito i bagagli anche di tante belle aspettative. Vuole raccontarle?

«Sia io che mio fratello ci siamo innamorati delle opportunità che una città come questa poteva offrire, ed io personalmente mi sono anche innamorata di un ragazzo del posto (sorride); poi Manuel mi ha raggiunto appena preso il diploma. Diciamo che dopo la maturità, volendo o non, ci troviamo tutti a compiere scelte di vita per il nostro futuro: la nostra è stata quella di partire. Le aspettative erano molto positive fin dall’inizio: io avevo appena intrapreso un percorso universitario, terminato un corso per receptionist a Roma e, come città per il tirocinio, ho scelto Bologna. Mi sembrava la giusta occasione di crescita ed entrambi avevamo bisogno di aria nuova, di nuove esperienze e, nonostante le difficoltà che comporta un cambiamento del genere, avevamo la giusta carica per affrontare tutto; questo anche grazie alla nostra famiglia che ci è stata vicina e ci ha sempre sostenuto».

Le prime soddisfazioni non hanno tardato ad arrivare…

«Abbiamo entrambi trovato lavoro dopo neanche un mese, io in Hotel, Manuel nella ristorazione: questo conferma come Bologna offra davvero molte opportunità lavorative e di vita, per questo ci siamo stabiliti qui ed oggi possiamo dire di vivere in un posto bellissimo, accogliente e in continuo movimento specialmente nel nostro settore, quello del turismo, dove c'è sempre da imparare».

Un settore dinamico, ma oggi messo in ginocchio dalla pandemia…

«Ho lavorato fino a quando, i primi di marzo, i proprietari dell'Hotel si sono trovati costretti a chiudere. Questo è avvenuto sicuramente per le disposizioni governative, ma anche perché purtroppo il lavoro stava diminuendo giorno per giorno: su 98 camere, nei prospetti del mese, ne venivano occupate 2-3».

Manuel, a lei come è andata?

«La situazione è precipitata anche per me: il mio locale ha chiuso prima di quello di Eliana per le disposizioni del governo. Se oggi ti affacci dalla finestra non vedi quasi nessuno, una città piena come Bologna si è svuotata in un istante: ogni tanto sentiamo il rumore delle sirene ed è molto triste. L'impatto emotivo è forte, stare lontani dalla nostra famiglia in questo periodo è un immenso dispiacere, ma siamo rimasti qui perché tornare a Rieti comportava passare dei giorni isolati in quarantena e non ne valeva la pena».

Com’è la vostra routine ai tempi del coronavirus?

«Cerchiamo di impegnare la nostra giornata: cuciniamo, giochiamo, leggiamo e facciamo anche qualche esercizio per tenerci in forma (ridono), poi sentiamo i nostri cari tutti i giorni. L’importante è trarre qualcosa di positivo, per quanto possibile, da una situazione che ha messo in crisi la città, l'economia, ma soprattutto il nostro stile di vita. Stare in casa in un momento come questo porta inevitabilmente a riflettere su noi stessi, sui nostri percorsi e su quanto sia prezioso per ciascuno di noi il tempo, ma soprattutto la vita stessa».

Eliana, come sarà il ritorno alla normalità per lei?

«Non vedo l'ora di poter iniziare nuovamente a vivere la mia vita e la mia libertà, sicuramente con una mente diversa; sarei felice di poter riprendere al meglio i miei hobby, le mie passioni ed il mio percorso professionale. I nostri ritmi, a mio avviso, per un po' saranno stravolti e dovremo riadattarci, adeguandoci alle nuove abitudini: d'altronde l’ adattamento è una caratteristica che ci distingue (sorride). Spero che con questa esperienza possiamo noi tutti dare molta più importanza alle piccole cose, agli affetti, e dare più valore alla nostra vita unica e speciale».

Manuel, quali sono invece i suoi propositi?

«Spero di tornare presto a lavorare e alla mia vita abituale, puntando a terminare tutti i progetti per poter realizzare i miei sogni. La visione che ho della vita è cambiata e, se avessi l'occasione, valuterei la possibilità di andare a vivere all'estero. Per il resto credo che,con il tempo, tutto si ristabilirà nel migliore dei modi: cerchiamo di essere fiduciosi».

Bologna è per voi una bella realtà, ma Rieti resterà sempre casa…

«Vivere in una grande città come questa ha mille vantaggi, ma tornare a Rieti non ha prezzo. Lì c’è il nostro cuore, molti dei nostri amici: è un pezzo della nostra vita che suscita mille ricordi piacevoli; poi si respira un’altra aria, ci sono quiete, serenità e bellissimi paesaggi. Rimarrà sempre la città più ospitale per noi, un posto che consiglieremo sempre a tutti di visitare almeno una volta nella vita».

