RIETI - Contributi per pagare le bollette e l’affitto di casa da parte del Comune di Casperia che ha deciso di destinare, le donazioni ricevute durante l’emergenza sanitaria per dare sostegno a chi in questo momento si trova in una situazione di difficoltà.

Accanto ai buoni spesa di Governo e Regione, il bonus affitto della Regione (scadenza domande il 9 maggio) l’approvvigionamento del banco alimentare e la spesa solidale, adesso l'amministrazione comunale di Casperia, grazie alle donazioni ricevute con la raccolta fondi solidale, l può offrire nell’immediato un sostegno alle famiglie in condizioni di disagio economico a causa del blocco delle attività provocato dal nuovo coronavirus.

Le domande e i requisiti

E’ possibile presentare la richiesta di contributo per il pagamento totale o parziale di una fattura di energia elettrica, gas, servizio idrico, telefono fisso nonché per i canoni di locazione dell’abitazione principale.

Potranno presentare richiesta di accesso al Fondo coloro che hanno la residenza nel comune di Casperia e i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità, che: siano in situazione di disagio economico quale conseguenza all’emergenza Covid 19 senza diritto alla percezione della cassa integrazione; siano in situazione di disagio economico quale conseguenza all’emergenza Covid 19 con diritto alla cassa integrazione ma non ancora percepita alla scadenza dell’ avviso e che non siano beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici (come per esempio il reddito di cittadinanza) ad esclusione di quelle previste dalle norme relative al contenimento dell’epidemia da Covid-19.

I contributi, termini e modalità

Il contributo è di massimo 50 euro a persona, fino a 150 euro a nucleo familiare, utilizzabile per il pagamento totale o parziale di una fattura di energia elettrica, gas, servizio idrico, telefono fisso nonché per i canoni di locazione dell’abitazione principale.

La richiesta va presentata entro il 15 maggio 2020 alle ore 12,00 mediante la compilazione di apposito modello scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Casperia con le seguenti modalità:

posta elettronica ordinaria all’indirizzo protocollo@comune.casperia.ri.it, indicando nell’oggetto “Richiesta contributo Covid-19”; tramite pec all’indirizzo comune.casperia.ri@legalmail.it;

oppure a mano recandosi personalmente nella sede municipale.

Ultimo aggiornamento: 10:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA