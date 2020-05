Ultimo aggiornamento: 12:07

RIETI - Domani, martedì 26 maggio, riapre al pubblico la biblioteca comunale Paroniana di Rieti con orari e servizi rimodulati nel rispetto delle norme sulla sicurezza del pubblico e dei lavoratori e con la necessaria gradualità richiesta dalle misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus.1. Per accedere alla biblioteca, uno alla volta senza creare assembramenti, è obbligatorio indossare la mascherina.2. Firmare sull’apposito registro (e anche all’uscita); seguire le indicazioni ingresso e uscita.3. È vietata la sosta nelle zone di passaggio e la consultazione dei testi dagli scaffali.4. Capienza massima prevista 40 posti (fino ad esaurimento).5. È interdetto l’utilizzo dell’area ristoro e la toilette è consentita a una persona alla volta.6. La consultazione dei libri è consentita solo con l’utilizzo di guanti.7. I documenti e i testi della Sezione Locale sono consultabili su prenotazione.8. La Sezione Ragazzi non è fruibile.Prestiti e restituzioni saranno consentiti dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.I cataloghi all’interno della biblioteca non sono fruibili. Per la richiesta dei libri consultare il sito http://opac.regione.lazio.it/SebinaOpac/.do e prenotare attraverso la mail biblioteca@comune.rieti.itLunedì 14.30-18.00Martedì 9.30-13.00 14.30-18.00Mercoledì 9.30-13.00 14.30-18.00Giovedì 9.30-13.00 14.30-18.00Venerdì 9.30-13.00