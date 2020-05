RIETI - Un’asta d’arte di beneficenza per le famiglie di Casperia in difficoltà. In tempi di emergenza sanitaria e delle inevitabili ripercussioni a livello economico e sociale che si sono abbattute su famiglie e attività, causa restrizioni ed ordinanze di Governo e Regione per contenere la possibilità di contagio e diffusione del virus, l’amministrazione comunale di Casperia oltre gli strumenti già proposti finora dai buoni spesa alle raccolte fondi, mette in campo un’altra iniziativa.

Raccogliendo la proposta della pittrice Giovanna Somai, residente a Casperia, il Comune mette all’asta alcune opere (nella foto una delle pitture messe a disposizione) donate dall’artista in occasione di questa emergenza. I proventi derivanti dall’asta andranno a confluire nel fondo di solidarietà destinato al sostegno delle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica. Le opere messe all’asta, provviste di certificato di autenticità, sono state realizzate dall’artista negli ultimi due mesi.

𝗥𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼

L’asta è attiva in maniera continuativa fino alle 20 del 20 maggio 2020. La base d’asta è diversa per ciascuna opera, ed è comunque inferiore al loro valore reale. Le opere sono visionabili nella galleria allegata al post disponibile sulla pagina facebook del Comune di Casperia. Ciascuna opera è contrassegnata da un numero ed accompagnata da una breve descrizione del soggetto. Per garantire l’anonimato dei partecipanti, le offerte dovranno essere inoltrate esclusivamente con messaggio privato alla pagina facebook (Comune di Casperia) indicando il numero dell’opera e la cifra offerta. Alle 12 e alle 20 di ciascun giorno sarà aggiornata la cifra raggiunta per ciascuna opera. Al termine dell’asta gli aggiudicatari saranno contattati privatamente e sarà indicato l’Iban su cui effettuare il versamento con causale “Asta emergenza Covid” e verrà concordata la modalità di consegna dell’opera. Le opere sono fornite senza cornice.



𝘽𝙚𝙣𝙚𝙛𝙞𝙘𝙞 𝙛𝙞𝙨𝙘𝙖𝙡𝙞

L’amministrazione comunale ricorda che le donazioni effettuate godono di detrazione dall’imposta lorda, ai fini dell’imposta sul reddito, pari al 30per cento che verranno rimborsati con la dichiarazione dei redditi.



𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹-𝗻𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗮

Per visionare i social network dell’artista che ha donato le opere messe all’asta per implementare il fondo di beneficienza ci sono i seguenti link (oppure si può accedere aprendo direttamente i link dalla pagina facebok istituzionale del Comune di Casperia).

Flickr: https://www.flickr.com/people/giovannasomai/

FB: https://www.facebook.com/Giovanna-Somai-475965775758511/

IG: giosomai

