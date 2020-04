© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo i Campionati di basket giovanili, le Serie C Gold e Silver, anche per il Campionato di serie B si scrive la parola fine, ed è definitiva per ciò che riguarda la Stagione 2019-2020.La Lega Nazionale Pallacanestro rende noto di aver appena ricevuto dal presidente Fip, Giovanni Petrucci, comunicazione ufficiale circa la conclusione della stagione di Serie B 2019-2020.A seguito di quanto richiesto dalla Presidenza Lnp in data 23 marzo, e sentito il parere del coordinatore del Settore Agonistico Fip, Marcello Crosara, è stato deciso di adottare il provvedimento che dichiara conclusa la stagione sportiva 2019/2020.A breve, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Fip, prenderà via il tavolo di lavoro con i rappresentanti di Lega Nazionale Pallacanestro relativo alle proposte di organizzazione e gestione del Campionato di Serie B 2020/2021.Decisione accettata da tutti anche se un po' di rimpianti restano per squadre come Palestrina dello scouting reatino Gianluca Bei che stava dominando il proproipo girone (D) col primo posto blindato in un raggruppamento dove ci sono anche le altre laziali Valmontone, Stella Azzurra Roma, Luiss, Cassino, Formia o la squadra della Gimar basket Lecco (girone B) che era praticamente già ai play off dove milità l'ex Rieti Juan Marcos Casini.A giorni sono attese le decisioni per quel che riguarda i campionati di A2 e A1.