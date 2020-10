RIETI - Potrebbe concludersi in tempi molto più celeri del previsto la vicenda dell’identità delle due signore scambiate nella notte del trasferimento dalla casa di riposo “La Serenità” di Nerola, dichiarata zona rossa, al Nomentana Hospital prima e poi in diversi ospedali capitolini. Sì, perché se è vero che grazie al lavoro della Procura di Tivoli per la signora Candelori è stata velocemente predisposta l’estumulazione per il prelevamento di un campione biologico, ora si attendono i risultati per sapere se quella finita al cimitero di Vallecupola di Roccasinibalda sia o no la signora Giuseppina Candelori, lì seppellita con altro nome. La vicenda parte la notte del 24 marzo da uno scambio di persone a seguito di un pasticcio legato alla trasmissione delle cartelle cliniche. Uscendo dalla residenza per anziani di Nerola le due donne, una residente a Roccasinibalda, la signora Galante, e l’altra a Monterotondo, la signora Candelori, hanno assunto l’una l’identità dell’altra. Di lì a poco, per ragioni che ora sarà la magistratura a confermare, le due anziane signore sono morte, ma una sola, la prima a morire, per covid. Sono stati i famigliari della signora morta non per covid, quando la prima era già stata seppellita, a scoprire il pasticcio.

Chiamati all’obitorio, il 15 aprile, i tre figli della signora Caldelori hanno potuto vedere fisicamente la madre e hanno scoperto lo scambio di persona. I figli sono a tutt’oggi in attesa di una certezza rispetto a dove possa essere finita la madre. Se, con quasi assoluta certezza, si pensa che la mamma sia stata seppellita con il nome della coetanea di Roccasinibalda, in verità solo l’esame del Dna permetterà di scoprire se quanto supposto è corretto. Il corpo della donna seppellita a Vallecupola è stato estumolato lunedì e trasferito dalla ditta affidataria del servizio cimiteriale di Roccasinibalda all’Istituto di Medicina legale del Gemelli per l’identificazione.

Qualora i risultati delle analisi confermeranno l’accreditata ipotesi si potrà tutto passerà nelle mani del Tribunale che dovrà avviare le pratiche per le modifiche dell’atto di morte nei registri civili visto che le due donne sono morte a distanza di qualche giorno. Solo dopo che si saranno sistemate le carte il corpo potrà essere restituito alla famiglia e la signora Galante, che ancora giace nell’obitorio capitolino, potrà riposare nel suo posto al cimitero del suo paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA