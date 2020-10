Coronavirus, sospetta positività di un componente dello staff, chiuso un bar a Magliano Sabina

RIETI - Il New Monkey’s Bar di Magliano Sabina (nella foto di repertorio), punto di riferimento dei giovani del luogo con sale slot e biliardo e spazio per musica live, resterà per il momento chiuso a causa di una sospetta positività al Covid-19 da parte di un componente dello staff. Ad annunciarlo, via social tramite la pagina facebook dell'attività, la stessa direzione del Bar che è ubicato in via della Circonvallazione a Magliano.

Il comunicato

«Con grande rammarico – è spiegato nel comunicato pubblicato dal New Monkey’s Bar- avvisiamo la nostra clientela che dopo un controllo sierologico da parte di un componente dello staff, a cui si era sottoposto volontariamente, è risultata una probabile positività al Covid-19, abbiamo deciso di chiudere in modo precauzionale entrambe le attività mentre attendiamo di effettuare ed avere un’eventuale conferma del tampone. La nostra e la vostra salute in questo momento ha la priorità assoluta. Vi terremo aggiornati non appena avremo notizie».

