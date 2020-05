RIETI - «Ci provo». Esordisce così Gianluigi Grassini, titolare del Bar-Pizzeria-Rosticceria di Porta d'Arci. Dopo aver postato su facebook lo sfogo durante il lockdown, minaccinado di non riaprire l'attività, ed essere stato ospite la settimana scorsa alla trasmissione "Dritto e Rovescio" su Rete 4, il ristoratore reatino ha riaperto Alexius.

«Ho deciso di provarci - continua Grassini - Ho chiesto i famosi 25.000 euro previsti nel decreto "Cura Italia", nel frattempo apro e cerco di guadagnare la giornata aspettando il nuovo decreto che spero tra le varie novità ci porti anche qualche aiuto concreto. Cerco di essere ottimista, non mi rimane altro. Ad ogni modo se entro giugno non vedrò dei cambiamenti importanti sarò costretto a tornare sui miei passi. Per il momento mi faccio un grande "in bocca al lupo" da solo!».

