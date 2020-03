© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Direzione Aziendale della Asl di Rieti, in sinergia con l’Ufficio Scolastico Provinciale IX Ambito Territoriale di Rieti, intende intervenire con una nuova modalità operativa dedicata ai bambini affetti da patologie croniche, attraverso l’attivazione di un Servizio di teleassistenza con le famiglie. Il Servizio si fonda sull’esperienza acquisita attraverso il “Percorso del Bambino con cronicità”, avviato dalla Asl di Rieti in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, nel settembre del 2018.A partire da domani, giovedì 26 marzo 2020, i familiari dei bambini affetti da una patologia cronica, come l'asma bronchiale, la fibrosi cistica, il diabete, oppure una immunodepressione dovuta a cause diverse, potranno contattare direttamente gli operatori dedicati o inviare le richieste di assistenza, siano esse di carattere sanitario o di diversa natura, ad un indirizzo di posta elettronica.Tutto ciò consentirà di garantire la teleassistenza in rete con il Servizio Tutela Salute Mentale e Riabilitazione Età evolutiva della Asl di Rieti.Al fine di garantire la gestione a distanza delle situazioni di fragilità connesse alla cronicità, è possibile contattare il numero 0746279766 o inviare una email a francesca.lunari@asl.rieti.it. Il Servizio sarà attivo nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 17.