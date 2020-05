L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

RIETI - Coronavirus : uno studio capitolino si occuperà, per la Asl di Rieti, di eventuali cause legate al Covid-19.Le critiche degli avvocati reatini riguardano la scelta esterna a Rieti e il compenso indicato.Il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Rieti, Attilio Ferri: «Ora niente pareri, ma dopo un'analisi non escludiamo azioni sul tema».