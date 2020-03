© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «In questi giorni di emergenza sanitaria, molte persone hanno segnalato che i prezzi di alcuni prodotti alimentari, di prima necessità e non solo, aumentano ingiustificatamente da un giorno all’altro». È la denuncia del consigliere comunale e provinciale di Forza Italia Fabio Nobili, a seguito delle segnalazioni giunte da parte di numerosi cittadini sull'aumento dei prezzi dei beni, sopratutto alimentari, durante i giorni dell'emergenza sanitaria.L'aumento dei prezzi riguarderebbe in particolar modo le attività commerciali, della grande distribuzione e non solo, della città di Rieti: «Pertanto ritengo necessario - prosegue Nobili - che vi sia un controllo capillare sulla variazione dei prezzi, visto che si tratta di acquisti di prodotti talvolta indispensabili che, in base alla normativa in vigore, si possono acquistare solamente nei supermercati e nei negozi in zona».Episodi che impattano profondamente sulla vita quotidiana delle famiglie, molte delle quali messe a dura prova dalla sospensione delle proprie attività lavorative, con stipendi ridotti o addirittura cancellati: «Se si considerano inoltre le notevoli difficoltà economiche che hanno investito tante famiglie a seguito delle chiusura di attività ed esercizi commerciali, e che in parecchi casi sussistono situazioni di uno stipendio ridotto o addirittura di assenza di reddito, diventa fondamentale che vi sia un attento e continuo monitoraggio sui prezzi dei prodotti alimentari e di prima necessità che vengono applicati dai punti vendita raggiungibili - conclude Nobili - Invito quindi i cittadini a segnalare alla Polizia Municipale e ai giornali eventuali aumenti anomali di alcuni prodotti che incidono sulla vostra spesa».