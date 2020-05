Ultimo aggiornamento: 20:44

RIETI - Attivato il conto corrente bancario dove i cittadini che vorranno, potranno fare una donazione che confluirà nel fondo per l’emergenza Covid-19 promosso dalla minoranza di Fara bene comune e accolto dal sindaco Davide Basilicata e dal resto della maggioranza.Sarà possibile donare sul conto corrente comunale denominato “Solidarietà emergenza covid-19”, attraverso bonifico bancario sul codice Iban: IT 03 W 02008 73622 000105896457«L’idea di creare un fondo comunale in cui chiunque possa contribuire con una donazione era stata avanzata dai consiglieri comunali del gruppo Fara bene comune e subito condivisa dal sottoscritto, dal mio gruppo e dai gruppi di maggioranza, quindi approvata in Giunta la scorsa settimana – spiega il sindaco Davide Basilicata - Insieme abbiamo affrontato al meglio questa prima fase e lo stesso dobbiamo fare per i mesi a venire in cui combatteremo contro una pesante crisi economica e la paura di un ritorno del virus. “Sicurezza” sarà la parola chiave della Fase 2. Ecco perché la maggior parte delle risorse che donerete verranno spese per mettere in sicurezza la nostra città, chi può dare una mano lo farà sapendo che quel gesto andrà a beneficio dell’intera comunità nessuno escluso. Il fondo sarà utilizzato anche per aiutare le categorie più fragili e più colpite da questa crisi. Un aiuto in più nel momento più drammatico della nostra storia repubblicana perché, come abbiamo già dimostrato, solo insieme e uniti da un forte senso di responsabilità potremo riprenderci il nostro futuro».«Sono felice – commenta Danilo Maestri a nome del gruppo d’opposizione Fara bene comune - che la nostra iniziativa sia andata in porto. È l’esempio che proposte concrete e condivise non hanno colore politico».