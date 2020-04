RIETI - Si informa che sul sito ufficiale della Prefettura www.prefettura.it/rieti, nella specifica sezione dedicata all’emergenza coronavirus Covid-19, è stato pubblicato il modello relativo alla presentazione delle comunicazioni per la prosecuzione delle attività delle aziende interessate, nei casi previsti dal Dpcm 10 aprile 2020.

Si precisa che le citate comunicazioni dovranno essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo pec protocollo.prefri@pec.interno.it indicando nell’oggetto “RICHIESTEDPCM”.

Le aziende che hanno già inviato le comunicazioni ai sensi del Dpcm del 22 marzo 2020 non dovranno ripresentare un’altra comunicazione salvo i casi in cui siano intervenute variazioni (ad es. estensione della propria attività a filiere che fanno capo ai codici Ateco indicati nell’all. 3 del Dpcm del 10 aprile 2020 non previsti dalle previgenti disposizioni).

